MALNATE – Nonostante le piogge dei giorni precedenti, si è disputata presso il Gurian Field di Malnate la terza giornata del campionato italiano di baseball per ciechi e ipovedenti. La squadra capitanata dal saronnese Rosafio Giuseppe ha liquidato i Tigers Cagliari con un sonoro nove a zero.

Dopo i primi quattro inning di Malnate si avanzavano sulle basi portando solo due uomini a punto. La svolta al quinto ,sesto e settimo inning, quando le poderose battute del giovane Richard Raddiri e dell’esordiente Fabio Trombini hanno portato il punteggio a stabilizzarsi sul nove a zero, grazie anche a una difesa impenetrabile rafforzata dalla presenza della new entry Luca Difrancescantonio e dalla presenza in terza base dell’uboldese Massimiliano Neto.



Sabato si cerca la replica contro iblind Fighters di Sesto Fiorentino. Le partite saranno in diretta sulla pagina Facebook della squadra patrini malnate bxc.

