Pesci sparpagliati sulla banchina della stazione: da dove arrivano?

ROVELLO PORRO – Pesci sparpagliati sulla banchina della stazione ferroviaria di Rovello Porro: da quelle parti non c’è nemmeno un laghetto e tanto meno il mare, eppure è questa la scena in cui si sono imbattuto ieri mattina i viaggiatori. C’è anche fhi ha fatto qualche scatto e chi ci ha messo una buona dose di ironia, “viste le temperature di questi giorni, direi che trattasi di pesce fresco”.

Chi e come abbia perso i pesciolini resta un mistero: non sono apparsi nello stesso lungo ma nel raggio di parecchi metri lungo la banchina. A chiarire l’accaduto potranno essere soltanto i responsabili dell’ente ferroviario se andranno a visionare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella stazione.

(foto da Facebook: un particolare di una delle immagini comparse sui social)

05042022