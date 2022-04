Gerenzano ha premiato la Saronno point

GERENZANO – In Municipio a Gerenzano lo scorso fine settimana la consegna da parte delle autorità comunali di una serie di riconoscimenti ad associazioni, gruppi e cittadini che si sono distinti per impegno durante la pandemia da coronavirus. Tra i premiati, l’associazione Saronno point, che raccoglie fondi per l’ospedale saronnese e si occupa del trasporto di malati; e per le famiglie più bisognose.

Il vicepresidente di Saronno point Mario Busnelli ringrazia i sindaco gerenzanese, Ivano Campi, e l’amministrazione locale.

Questo riconoscimento è doveroso dedicarlo a tutte quelle famiglie che da quasi due anni, sistematicamente ogni sabato mattina offrono alla Saronno point la loro spesa per le famiglie disagiate.

Ci aspetta un futuro molto precario, nel sottobosco della nostra società ci sono famiglie al limite della sopravvivenza. Famiglie che non hanno la possibilità di fare la spesa, di pagare l’affitto o le spese condominiali. Non hanno la possibilità di dare una piccola mancia ai propri figli, non possono comperare un paio di scarpe o un indumento nuovo. Nessuno ne parla, noi lo viviamo , per questo non ci fermiamo, daremo il massimo finché ci saranno persone di cuore ad offrirci viveri di prima necessità. Abbiamo ricevuto dal sindaco e la Giunta comunale un riconoscimento che non avremmo mai pensato di ricevere per questa becera situazione che rimarrà nella storia dell’uomo e delle sue stupidate. Siamo un gruppo coeso, forte di sani principi solidali e di partecipazione verso chi soffre, chi vive a stenti, chi è solo in situazioni molto difficili. La fortuna è quella di avere tantissime persone vicine a noi, da anni ci sostengono e grazie loro, realizziamo tutti i nostri obiettivi, arrivando anche nel ricevere targhe di ringraziamento, siamo sicuramente fieri, ma senza chi ci è vicino non saremmo nulla, niente! Grazie, signor sindaco; grazie a tutte le persone della Caritas, grazie all’assessore Dario Borghi molto vicino alla nostra associazione in molteplici aspetti inerenti la nostra attività sociosanitaria. Insieme per il sostentamento di tante famiglie in disgrazia.

(foto: Mario Busnelli con il sindaco doi Gerenzano, Ivano Campi)

