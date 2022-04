x x

SARONNO – Radio Orizzonti in Rete, il programma radiofonico che informa sui servizi e sulle associazioni saronnesi, torna con un nuovo episodio: l’ospite della giornata del 7 aprile alle 10.30 e alle 19.15 sarà Fondo cittadino di Solidarietà.

Il Fondo cittadino di Solidarietà proposto dalla Comunità pastorale, dal 2013 sostiene progetti di aiuto immediato e concreto in collaborazione con associazioni caritative operanti sul territorio saronnese, che sono a conoscenza di situazioni di bisogno causate dalla crisi economica e dall’attuale emergenza Covid-19.



Per l’accesso al fondo è necessario rivolgersi al Centro di Ascolto Caritas o a un altro ente di solidarietà che elaborerà un progetto di sostegno specifico (utenze, affitto, medicinali). Per info: tel 328 6080058 – www.chiesadisaronno.it/carita

(foto d’archivio: un momento a Radio Orizzonti)

