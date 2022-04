x x

CISLAGO – Nel pomeriggio del 6 aprile si è tenuto il primo momento dedicato alla pulizia di boschi e delle aree verdi pubbliche, che ha visto l’adesione di circa 25 alunni, accompagnati dalle loro docenti. Il progetto rientra nell’ambito di “Cittadinanza attiva”, iniziativa proposta dall’Istituto comprensivo “Aldo Moro”, alla quale l’Amministrazione comunale ha aderito con entusiasmo ed è volta a sensibilizzare i giovani ai valori della solidarietà e al rispetto dell’ambiente.

Il coinvolgimento di Luigi Landoni e delle Guardie ecologiche volontarie, ha consentito anche di fornire ai giovani, durante le operazioni di raccolta rifiuti, informazioni conoscitive sul territorio, sulla fauna e sulla flora che lo abitano. La presenza di una rappresentanza della polizia locale e della Protezione civile ha garantito lo svolgimento delle attività in sicurezza e la compresenza di soggetti diversi che, insieme all’assessore municipale Michele Uboldi, hanno dato un supporto alla buona riuscita della giornata.

Nelle prossime settimane sono previste altre due uscite a completamento del programma: la prima in un altro ambito del territorio boschivo cislaghese, la seconda presso un parco pubblico urbano.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: gli studenti impegnati nelle pulizia del verde a Cislago)

08042022