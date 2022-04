x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la riflessione di Carmela Federico, presidentessa dell’associazione La Rivincita circa il compleanno di Marco Vannini.

“Buongiorno Marco,

oggi sono 7 anni che non posso più darti quel bacio di auguri per il tuo compleanno e credimi, sto molto male… Vorrei sentirti tra le mie braccia e sentire il tuo profumo ma purtroppo, per la crudeltà di un’intera famiglia non è più possibile.

Quello che mi viene da dirti è che un giorno ci rincontreremo e potremo proseguire il nostro cammino e non vedo l’ora. Ti amo, figlio mio adorato, sei stato il mio orgoglio e lo sarai per sempre, sempre e solo nel mio cuore.

Auguri, ovunque tu sia”

La tua mamma.

Sono queste le parole usate testualmente da Marina Conte, la mamma leonessa del nostro Marco Vannini di cui oggi ricordiamo il suo compleanno… Sarebbero state 27 le candeline da spegnere quest’anno, ma Marco si è fermato a 20. La sua vita si è fermata quando in quella terribile notte a Ladispoli qualcuno l’ha precocemente stroncata.



Vero, nessuno riporterà in vita Marco ma è anche vero che lui continuerà a vivere nel cuore di chi l’ha amato davvero, di chi l’ha sostenuto, ha sofferto con lui e con lui ha gioito; quindi nel cuore dei suoi amici, dei suoi genitori e di tutti noi seppur non l’abbiamo mai conosciuto. Questo è il vuoto che ha lasciato Marco nella vita di Marina e Valerio, un vuoto incolmabile perché è qualcosa che va contro il naturale scorrere delle cose, è come se tutto ciò che si è fatto a un certo punto se lo fosse portato via con sé la morte.



Paulo Coelho scrive in “Le cose che ho imparato nella vita” che “non importa in quanti pezzi il tuo cuore si è spezzato; il mondo non si ferma aspettando che tu lo ripari”. Ebbene Marina e Valerio hanno comunque la possibilità e lottano al fine di trasformare il loro dolore in un nuovo punto di partenza, di rinascere, diventare delle persone nuove portando sempre con sé il meraviglioso mondo di Marco.



La nostra Associazione “la Rivincita” coltiva il privilegio della memoria, il cds “per non dimenticare” e Marco rivive nel cuore di ognuno di noi. Ed è proprio questo il desiderio di Mamma Marina che per giustizia e amore ha scritto un libro curato dallo scrittore e giornalista Mauro Valentini “Mio figlio Marco. La verità sul caso Vannini”, di Armando Editore, laddove vi è cristallizzata la vicenda giudiziaria oltre ai venti anni di Marco.



Mauro Valentini ha precisato “non è un libro contro qualcuno, ma questo caso rimarrà nella storia d’Italia come un monito e senza riflettori della stampa sarebbe caduto nel dimenticatoio”. I proventi del libro andranno in opere ed attività sociali che porteranno il nome di Marco nei Comuni di Cerveteri e Ladispoli che l’hanno visto crescere “I suoi 20 anni erano troppo pochi, tanti i sogni che non ha potuto realizzare”.

“Un libro che Marina e Valerio – ha tenuto a precisare il medesimo Valentini – hanno voluto pieno di vita e della loro vita, quella con Marco e poi quella senza di lui per chiedere Giustizia.”

La morte di Marco ha scosso tutti noi ed entrare in casa di Marina e Valerio ripercorrere tutta la battaglia giudiziaria e soprattutto raccontare i sogni di Marco è stato per noi solo un privilegio.. E lo abbiamo fatto con tanta serenità instaurando con loro un rapporto meraviglioso. Marco era anche figlio di tutti noi e grazie alla tenacia di mamma Marina e all’indignazione di tutta la gente comune, Marco ha avuto giustizia e lui continuerà a vivere attraverso ogni singolo sorriso si riuscirà a portare sul viso di qualcuno nel suo nome. Oggi Marco compie gli anni, in alto i calici e brindiamo alla sua magnifica famiglia e a lui.

