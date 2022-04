x x

SARONNO – Quando le lampade sono cadute dai cartelli sull’asfalto non hanno fortunatamente colpito ne auto ne pedoni. E’ forse l’unico aspetto positivo di quanto accaduto stamattina, sabato 9 aprile, in viale Prealpi.

Il forte vento che ha spazzato la città ha letteralmente strappato le luci segnaletiche di uno degli attraversamento al centro della lunga arteria. Il risultato è stato pezzi di plastica e vetro sulla sede stradale con evidente pericolo per tutti gli utenti della strada. Sul posto, chiamata dai residenti intorno alle 10, è intervenuta la polizia locale che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona con la collaborazione degli addetti che hanno rimosso tutti i pezzi. La zona è stata dunque ripulita ed ovviamente il danneggiamento è stato segnalato ad ufficio tecnico ed impreso in modo che si possa provvedere alla posa di nuovi segnalatori luminosi per non lasciare l’attraversamento senza indicazioni luminose.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn