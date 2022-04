x x

SARONNO – Mercoledì sera il Fbc Saronno ci prova in notturna allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi: la gara di recupero contro la Solese è prevista alle 20.30, l’impianto di illuminazione dello stadio non è molto affidabile e non illumina granchè ma nei giorni scorsi sono stati compiuti alcuni test ed ha sempre retto. Si incrociano dunque le dita, e si prova a giocare allo stadio cittadino: sinora in questa stagione le gare serale del Fbc Saronno erano state tutte disputate in campo neutro, da Lazzate a Cesate e Cislago. In questo caso la scelta di restare “a casa” per favorire i tifosi e consentire loro di essere presenti senza doversi necessariamente sobbarcare una trasferta, impossibile da compiere da parte di chi non dispone di un mezzo proprio o di qualche amico disposto a dargli uno strappo. Si è pensato agli anziani ma anche ai giovanissimi che sempre più numerosi sono presenti alle gare degli “amaretti”. Speranno che le luci non facciano da guastafeste.

Classifica: Solbiatese 66 punti, Morazzone 52, Castello Cantù 51, Fbc Saronno 46, Meda 44, Besnatese 41, Lentatese 39, Universal Solaro 35, Valle Olona 32, Aurora Cmc Uboldese 30, Amici dello sport e Accademia Inveruno 27, Solese 26, Gallarate 21, Union Villa Cassano e Olimpia 19.

Il Saronno è reduce dalla sconfitta interna di domenica contro il Morazzone.

(foto archivio: lo stadio Colombo Gianetti in notturna)

