SARONNO – La super sfida del campionato di Promozione domenica pomeriggio allo stadio “Colombo Gianetti” si è conclusa con la vittoria all’ultimo minuto, 3-2, degli ospiti del Morazzone su Fbc Saronno.

I biancocelesti hanno dunque perso ma hanno confermato quanto di buono mostrato nelle precedente cinque giornate (4 vittori ed un pari): hanno costruito tanto gioco, creato molte occasioni, rischiato relativamente poco contro la squadra più in forma del momento, e che si è rivelata estramamente cinica, segnando 3 gol nei pochi affondi offensivi davvero pericolosi.

La cronaca

Al 5′ subito avanti il Morazzone con assist di Italiano per Ghizzi che trova la rete con un tiro dalla distanza. La reazione del Saronno è immediata, al 14′ Ballabio della sinistra serve Milazzi che da distanza ravvicinata pareggia con un delizioso colpo di tacco Lo stesso Milazzi va vicino al raddoppio poi in un paio di occasioni, al 25′ tenta senza fortuna anche Iacovelli. E invece arriva il raddoppio del Morazzone: il cross stavolta è di Ghizzi che trova Italiano il quale vede Santoro sul palo lontano, il passaggio è immediato e c’è la rete. Allo scadere il 2-2 saronnese sugli sviluppi di un calcio di punizione con tiro di Milazzo ribattuto ma con lo stesso attaccante a calciare di potenza, centralmente, in rete.

Nella ripresa il Saronno ma non trova il colpo del ko, ed al 44′ subisce il gol di Ghizzi, rete molto bella con tiro da dentro all’area direttamente all’incrocio dei pali, imparabile.

Il tabellino

Fbc Saronno-Morazzone 2-3

FBC SARONNO: Giglio, Rudi (17’ st Riva), Giudici, Torriani, Maggiore, Girelli, Bonizzi, Scaccabarozzi, Ballabio (26’ st Pieri), Milazzo, Iacovelli (37’ st Caruso). A disposizione Migliorati, Vanzulli, Gibertoni, De Angelis, Cannizzaro, Galli. All. Chiodoni.

MORAZZONE: Martignoni, Zanchin, Bosetti, Picetti, Carcano, Vezzoli (44’ st Sala), Italiano (31’ st Loiello), Libralon, Santoro (31’ st Marchiella), Ghizzi (47’ st Mastorgio), Giordano (35’ st Gerevini). A disposizione Baialuna, Mastorgio, Leone, Regalia, Fontana. All. Dossena.

Arbitro: Panariello di Cinisello Balsamo (Neri di Busto Arsizio e Rizzi di Busto Arsizio).

Marcatori: 5’ pt Ghizzi (M), 14’ pt Milazzo (S), 28’ pt Santoro (M), 44’ pt Milazzo (S), 46’ st Ghizzi (M).

Tutti i risultati

Risultati 29′ giornata: Aurora Cmc Uboldese-Solbiatese 0-0, Besnatese-Solese 3-0, Fbc Saronno-Morazzone 2-3, Gallarate-Accademia Inveruno 0-0, Lentatese-Universal Solaro 1-2, Olimpia-Amici dello sport 3-3, Union Villa Cassano-Castello Cantù 0-2, Valle Olona-Meda 2-1.

La classifica

Solbiatese 66 punti, Morazzone 52, Castello Cantù 51, Fbc Saronno 46, Meda 44, Besnatese 41, Lentatese 39, Universal Solaro 35, Valle Olona 32, Aurora Cmc Uboldese 30, Amici dello sport e Accademia Inveruno 27, Solese 26, Gallarate 21, Union Villa Cassano e Olimpia 19.

