SARONNO – “Sono stati in visita in alcuni negozi del centro cittadino, in particolare della zona stazione, questa mattina il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore comunale al Commercio, Domenico D’Amato. Si tratta in totale di 12 appuntamenti che l’Amministrazione saronnese ha voluto dedicare agli esercenti commerciali, uno per ognuno dei quartieri: Cassina Ferrara, Regina Pacis, Santuario, Matteotti e Prealpi; e sette nel centro cittadino, per un confronto in un momento di ripresa del commercio dopo i due anni difficili dovuti all’emergenza sanitaria” si legge in una nota dell’Amministrazione civica.

Anche questa mattina, dunque, il aindaco e l’assessore D’Amato hanno ascoltato le problematiche e i suggerimenti, cogliendo importanti spunti per azioni da programmare a sostegno del commercio.

L’area della stazione ferroviaria centrale è quella dove si segnalano problematiche relative alla sicurezza: anche nel recente passato si sono infatti verificati episodi di micro-criminalità.

(foto: alcuni momenti della visita del sindaco Augusto Airoldi in alcune attività commerciali nella zona della stazione ferroviaria di “Saronno centro”)

13042022