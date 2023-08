x x

SARONNO – Sarà che ormai, relativamente, si è in periodo vacanziero, sarà che la mancanza di eventi delle scorse settimane hanno dissuaso molti, nel “tradizionale” giovedì della movida saronnese ieri sera la strade del centro storico erano vuote come non mai. Unico punto musicale nel cortile di Villa Gianetti in via Roma dove nell’orario di punta, attorno alle 22, c’erano una cinquantina di persone; poche decine nei (pochi) locali aperti in centro. Manco a dirlo, praticamente neppure un negozio aperto tardi.

Epilogo, con inizio agosto, davvero sottotono della “estate saronnese“, anche considerando che invece nelle vicine Legnano e Busto Arsizio nella sera della movida le strade e le piazze sono e restano strapiene di gente, ma c’è un contorno che manca a Saronno, quello dei tanti eventi che fanno da corollario.

Per Amministrazione comunele e commercianti di Saronno non mancano gli spunti di riflessione: certo così non va, e dopo un flop dietro l’altro i giovedì della movida vanno sicuramente ripensato, anche se forse basterebbe tornare al passato, a qualche anno fa quando con la “regia” del Comune non mancavano mai gli appuntamenti musicali o di intrattenimento in grado di trasformare ogni giovedì sera in una festa.

(foto: Saronno ore 22 ieri sera, strade praticamente deserte nel centro storico)

04082023