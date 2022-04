x x

SARONNO – “Continua il percorso di partecipazione che vede l’Amministrazione saronnese impegnata in confronti diretti e chiacchierate mirate con i cittadini. Anche ieri mattina il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore comunale al Commercio, Domenico D’Amato, hanno varcato la soglia di alcuni esercizi commerciali del centro, in particolare della zona della stazione, parlando con loro di ripresa, sicurezza, viabilità e parcheggi.Un’altra importante occasione per ascoltare le istanze e recepire suggerimenti utili”. Lo si legge in una nota dell’ente locale.

(foto: il sindaco Augusto Airoldi con l’assessore comunale al Commercio, Domenico D’Amato, nel corso di una delle visite in centro per incontrare e confrontarsi con gli esercenti, in particolare stavolta nella zona della stazione principale di piazza Cadorna)

