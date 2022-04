x x

SARONNO – E’ il segretario cittadino Rino Cataneo a commentare il raid vandalico che l’altra notte ha visto la zona di corso Italia e quella della stazione riempirsi di scritte, realizzate con la vernice spray rossa, contro la guerra e la posizione del Pd.

“Ovviamente confermiamo e condividiamo la posizione del Pd nazionale sulla guerra in Ucraina ma soprattutto non possiamo che stigmatizzare la scelta dei soliti personalli che non hanno rispetto della città e di chi la vive. Il centro era appena stato ripulito e tornare a sporcare non è certo il modo giusto per veicolare i propri messaggi. Oggi ci sono tanti modi e tante possibilità per veicolare i propri messaggi non ultimo quella di stampare dei manifesti e affiggerli negli spazi autorizzati. Questa scelta di danneggiare, vandalizzare dà la cifra delle persone con cui abbiamo a che fare”.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn