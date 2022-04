x x

SARONNO – Partenza col botto per il Bc Saronno sul proprio campo di via Ungaretti, una partita incredibile quella della prima giornata di serie C: incontro con tante emozioni ma con successo finale degli ospiti del Rho, 11-9.

La cronaca – Una partita che già dai primi inning sembrava delineare quale sarebbe stato il risultato finale. La squadra di casa infatti, si trovava già sotto di 3 punti il primo inning, e di 6 al sesto, poi la svolta alla parte bassa dell’ottavo inning. Gli amaretti, con una grandissima dimostrazione di carattere riescono a rimontare la partita mettendo a segno ben 7 punti, grazie alle numerose valide delle mazze saronnesi. La bilancia della partita sembrava pendere cosi, a favore della squadra di casa. Il baseball però si è ancora una volta dimostrato uno sport avvincente e imprevedibile, come solo lui riesce a fare. Al nono inning, gli ospiti contro sorpassano la compagine saronnese segnando 3 punti, arrivando poi a quello che sarebbe stato il risultato finale di 9 a 11. Sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che regala dei buonissimi presupposti alla nostra squadra. Note dolenti sono state sicuramente i troppi e gravi errori difensivi e un attacco a tratti troppo poco aggressivo. La partita però, lascia sicuramente anche spunti positivi da cui ripartire, tra cui il carattere e la solidità del gruppo, che è stato in grado di rimontare una partita che sembrava già persa; una buona prestazione dei lanciatori: il partente Perini, il rilievo Villa e il closer Caimi. Ora, dicono i dirigenti di casa, “non resta che fare i complimenti al Rho per la vittoria, lavorare per colmare le lacune tecniche che si sono verificate e pensare già alla prossima partita”, che vedrà i saronnesi impegnati a Novara.

Prossimo appuntamento per il Vc Saronno domenica 24 aprile in casa del Novara.

