x x

ROVELLO PORRO – Incidente la notte scorsa alle 3, al confine fra Rovello Porro e Rovellasca: è successo in territorio rovellese lungo la strada provinciale 31, proseguimento della saronnese via Larga di Cassina Ferrara. Nelle vicinanze della rotonda alla intersezione con via Donizetti il conducente di una vettura ha perso il conrollo del mezzo, che è uscito di strada. Al volante, e solo a bordo, un ragazzo di 29 anni, che è stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ed è arrivata anche l’automedica. Il paziente è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco, ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparso in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù: i militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

16042022