CISLAGO – Nelle belle fotografie pubblicate sui social tutte le suggestioni della via crucis che ieri sera è tornata in presenza anche a Cislago, con raduno alla chiesa parrocchiale nella centralissima via Toti. Notevole la partecipazione dei fedeli con tante famiglie e tanti giovani che hanno preso parte a questo momento religioso.

Grande partecipazione anche a Saronno, dove la via crucis si è sviluppata dal Santuario della Beata vergine dei miracoli alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo di piazza Libertà: dopo i momenti peggiori della pandemia da coronavirus è finalmente ritornata la via crucis “in presenza”, alla quale hanno preso parte tantissimi fedeli. La processione è partita attorno alle 21 ed è arrivata poi nel centro storico. Vi hanno partecipato tutte le autorità comunali, ad iniziare dal sindaco Augusto Airoldi e dalla sua vice Laura Succi, c’erano tanti esponenti del mondo poitico e dell’associazionismo locale, e soprattutto tanti cittadini, tanti fedeli che si sono radunati per questa cerimonia con il prevosto don Claudio Galimberti ed i sacerdoti saronnesi.

(foto Oratorio Sacro cuore di Cislago)

