SARONNO – Alla vigilia della terza giornata di A1, la notizia della ufficiale estromossione del Caserta dal campionato: la squadra era stata riamessa in extremis su pronunciamento della giustizia sportiva (che aveva annullato la retrocessione “a tavolino” al termine della scorsa stagione, per questioni legate al tesseramento di giocatrici straniere) ma la società campana aveva da subito sottolineato la difficoltà ad allestire la squadra in pochi giorni, e non si era presentata alla prima giornata a Sesto Fiorentino ed a Saronno per la seconda. Il girone A di serie A1 diventa dunque a 5 squadre e prevede adesso il turno di riposo. Pomeriggio si gioca ad Ospiate dalle 17 l’atteso derby Mkf Bollate-Inox Team Saronno.

Nel girone B oggi slittamento di orario: il via di Nuoro-Rheavendors Caronno dalle 17 viene spostato alle 18, perchè è stata ritardata la partenza del volo della Rhea dalla Lombardia.

(foto archivio: azione di gioco in serie A1)

16042022