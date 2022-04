x x

BUENOS AIRES – Ultimo incontro politico a Buenos Aires per Maria Chiara Gadda “con il deputato e amico Fernando Iglesias e Patricia Bullrich, più volte ministro e presidente del partito Pro Argentina, una delle leadership del fronte liberale anti populista” spiega la parlamentare locale ed esponente di Italia viva, in questi giorni nel Paese sudamericano per incontrare connazionali ed esponenti del mondo politico locale.

L’Argentina, ricorda Gadda, “è tra i quattro Paesi al mondo con la maggiore riserva di gas, eppure lo deve comprare all’estero perché la mancanza di investimenti e politiche industriali porta a questo. Un grande Paese, ricco di materie prime e con una agricoltura fiorente, non ha promosso filiere produttive integrate e un sistema sociale solido a causa delle scelte populiste che hanno sempre preferito l’assistenzialismo fine a se stesso. Nei prossimi mesi sarà importante consolidare il nostro rapporto di amicizia e collaborazione, a partire dai temi che ci uniscono. La posizione sulla guerra in Ucraina, e le politiche riformiste in campo economico e sociale, e i valori liberali e democratici. E ora si ritorna in Italia”.

(foto: Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva, Ferdinando Iglesias e Patricia Bullrich con altri esponenti politici)

18042022