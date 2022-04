x x

SARONNO – Trasferta a Jesolo per i giovani delle squadra classe 2009 e 2012 della Robur Saronno, impegnati nel torneo giovanile che si tiene nella cittadina del Veneto, nota per spiaggia e mare. Per i giovani saronnesi e loro allenatore ed accompagnatori un cielo sostanzialmente sereno e giornate sinora più estive che primaverili. Per tutti l’obiettivo di divertirsi, stare in compagnia e fare nuove amicizie, senza guardare troppo ai risultati.

Il tutto per un evento che mette a confronto numerose formazioni giovanili, al centro sportivo della città “vacanziera”.

(foto: gruppo della Robur Saronno in un momento di relax sulla spiaggia di Jesolo in questo weekend pasquale)

