SARONNO – È prevista per il prossimo sabato 23 aprile la cena del Centro Islamico di Saronno con la cittadinanza. L’evento si terrà in occasione del mese del Ramadan: è la terza Iftar che il centro islamico condivide con i saronnesi.

L’apertura delle porte sarà alle 19, con la visita del centro di via Grieg 44, con una visita del giardino orientale e degli stand in cui si entrerà in contatto con varie tematiche: dalla calligrafia, alla hennè, dalla libreria Iman allo Stand Ummah Toys, dallo stand “Taptap sand” e “Vestine Sorridi”, fino al poter conoscere la realtà dei Giovani Palestinesi. Presente anche la Mostra del Profeta.

Alle 20.20 sarà aperto il pasto tutti insieme, offerto dal centro islamico. Alle 21 le autorità cittadine e le associazioni saluteranno i presenti, prima della fine dell’evento alle 22.

Richiesta prenotazione tavoli tramite messaggio whatsapp al numero 3204006576 con il proprio cognome, il numero di eventuali partecipanti ed eventuali intolleranze alimentari.

