SARONNO – “Cosa sta succedendo sul territorio?” è il tema della conferenza stampa convocata per questo pomeriggio alle 18 dalla lista civica viola di Saronno Obiettivo Saronno.

L’appuntamento nella sala convegni dell’Hotel Concorde a Gerenzano vedrà presente anche la civica Idee in Comune. Al momento nessuna anticipazione sul contenuto della conferenza stampa accompagnata solo da una citazione: “Un albero il cui tronco si può a malapena abbracciare nasce da un minuscolo germoglio. Una torre alta nove piani incomincia con un mucchietto di terra. Un lungo viaggio di mille miglia inizia col muovere un piede.” (Lao Tse)

Qui la diretta de ilSaronno

