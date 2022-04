x x

SARONNO – Si è conclusa l’altro giorno la maxi esercitazione di Croce rossa e vigili del fuoco sul Lago Maggiore, nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca. L’obiettivo dell’esercitazione era quello di simulare un intervento catastrofico e adoperarsi poi per affrontarlo e gestirlo al meglio. C’erano anche i volontari della Cri saronnese, che riepilogano: “Per rendere più verosimile l’intervento, Croce rossa italiana ha messo in campo i propri simulatori, che hanno impersonificato le potenziali vittime e, grazie al contributo di truccatori esperti, hanno mostrato “ferite” molto realistiche. Nelle due giornate sono state simulate varie attività di soccorso con l’impiego di vari nuclei specialistici di entrambe gli enti. In particolare, nella giornata del 23 sono state simulate ricerche dispersi e sono stati effettuati dei soccorsi sulle acque del Lago Maggiore impiegando gli specialisti del soccorso acquatico sia dei pompieri che della Cri”.

Nella giornata del 24, grazie alla disponibilità di Enel Green Power è stato simulato uno scenario complesso alla centrale idroelettrica di Ronco Valgrande: il ferimento di 30 persone a seguito di un evento anomalo ad uno dei trasformatori. Le due giornate hanno permesso a vigili del fuoco e Croce rossa italiana di affinare ulteriormente le procedure di reciproco allertamento, nonché la collaborazione nelle attività di soccorso, e si sono concluse alla presenza delle massime autorità locali. “Siamo orgogliosi che, tra i numerosi partecipanti all’evento, ci fossero anche diversi volontari del nostro comitato” concludono dalla Cri di Saronno.

