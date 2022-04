x x

SARONNO – I vigili del fuoco del distaccamento di via Stra Madonna sono all’opera, oggi martedì 26 aprile alle 11,30, in corso Italia. L’allarme è scattato a causa di un’infiltrazione d’acqua che ha fatto saltare la corrente elettrica in alcune attività commerciali ed abitazioni.

I pompieri hanno per prima cosa messo in sicurezza la zona bloccando anche il passaggio sotto i portici in corrispondenza dell’infiltrazione. Sono stati contattati i responsabili del cantiere in corso nel palazzo interessato dal problema e i responsabili dell’ufficio tecnico comunale.

