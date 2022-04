x x

SARONNO – Buona la prima per la formazione under 17 della Pallavolo Saronno che al Paladozio di via Biffi ha battuto 3-0 Mornago nella semifinale di andata territoriale. Successo quindi netto, per una partita alla quale hanno assistito molti appassionati.

“L’unico modo per ringraziare i numerosi tifosi presenti al palazzetto – rimarcano i dirigenti saronnesi – era la vittoria. E così è stato. La nostra under 17, spinta da questa bolgia di tifosi, ha giocato minuziosamente soprattutto nel finale dei set e battuto Mornago 3-0 in questa gara 1 di semifinale territoriale”.

(foto di gruppo per la under 17 della Pallavolo Saronno vincente in casa contro Mornago)

