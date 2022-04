x x

SARONNO – Anche Saronno in Azione ha preso parte alle manifestazioni del 25 aprile scorso.



Ad evidenziarlo è lo stesso gruppo che ha scritto in un post Facebook: “Anche noi abbiamo preso parte oggi a Saronno alle celebrazioni della Festa della Liberazione per ricordare i valori, i caduti e il significato della resistenza.”

Non sono mancati apprezzamenti circa il discorso del sindaco Augusto Airoldi: “Scegliamo di stare con il popolo Ucraino – aveva detto il primo cittadino nel discorso per la Festa della Liberazione – e i suoi governanti non perché siano senza colpe: non lo furono nemmeno i nostri partigiani. Scegliamo di stare con l’Ucraina perché si difende da un invasore e combatte per la propria libertà”.



“Durante la cerimonia dedicata all’anniversario della Liberazione d’Italia – sottolineano gli esponenti di Azione Saronno – il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, in questo passaggio del suo discorso, ha usato parole coraggiose, capaci di riconoscere la complessità senza rinunciare alla responsabilità di prendere una posizione. Quando sentiamo da un rappresentante delle autorità parole coraggiose, non banali e capaci di fare i conti con la realtà, non temiamo di condividerle pubblicamente, sebbene non provengano da un nostro esponente. Grazie, signor sindaco”.

27042022