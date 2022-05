x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Saronno in Azione circa il prossimo incontro con la cittadinanza.

Sabato 21 maggio, dalle 10 alle 18, Azione sarà in Corso Italia a Saronno per confrontarsi con i cittadini e presentare le sue proposte, a partire dai temi dell’educazione e della viabilità.

Nel frattempo, prosegue anche la nostra campagna di tesseramento #ItaliaSulSerio, rivolta a tutti coloro che desiderano per Saronno e per il nostro Paese maggiore serietà e concretezza.

Cogliamo l’occasione per invitare anche i rappresentanti politici cittadini e – in particolare – i membri dell’amministrazione ad incontrarci per uno scambio di idee.

200522

(foto d’archivio: un precedente gazebo di Saronno in azione in Corso Italia)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn