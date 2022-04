x x

LIMBIATE – Lo scorso fine settimana il Palazzo comunale di Limbiate è diventato “maggiorenne”: “Il Palazzo comunale ha compiuto 18 anni! – confermano infatti dall’Amministraizione civica – Inaugurato il 24 aprile 2004, ha permesso di unificare le sedi comunali ed avere un unico punto di riferimento per i cittadini. Grazie alle differenti iniziative organizzate ha assunto, nel tempo, il ruolo centrale che merita infatti, oltre a centro dei servizi comunali è diventato anche luogo di incontro e di intrattenimento”.

Il Comune limbiatese si trova in via Monte Bianco 2; struttura che dunque ha ormai diciotto anni e comunque ancora con un look decisamente moderno e “futuristico”.

(foto: una bella immagine del Palazzo comunale di Limbiate)

