CERIANO LAGHETTO – La Frazione calcistica Dal Pozzo cerca un direttore sportivo, e lancia un appello attraverso i social: “Hai competenze come ds? Ti stiamo cercando! Scrivi al numero di telefono 3386047443 oppure contattati tramite le pagine dei social” rimarcano i responsabili del club calciatico di Ceriano Laghetto, e che disputa gli incontri casalinghi a Limbiate.

La stagione, ricordano dal Dal Pozzo, “è ormai agli sgoccioli, e ci teniamo a chiuderla al meglio. Ma il futuro che vogliamo costruirci è tutto da scrivere. Si apre la campagna acquisti, a partire dai ruoli societari. Se siete interessati contattateci, se conoscete qualcuno interessato inoltrategli tutto quanto”.

Il Dal Pozzo milita nel campionato di Terza categoria.

(foto: tifosi e squadra del Dal Pozzo)

28042022