Sport

SARONNO – Intensa domenica calcistica per le formazioni della zona.

In Eccellenza, l’Fbc Saronno ha vissuto momenti di delusione, incassando il pari all’ultimo momento dall’Accademia pavese. L’Ardor Lazzate ha invece ottenuto una vittoria maturata nel secondo tempo contro la Caronnese.

Passando alla Promozione, la lotta per la salvezza ha visto il Ceriano Laghetto e l’Esperia Lomazzo concludere in pareggio, un risultato che li mantiene in bilico. L’Universal Solaro ha frenato sul campo del Gavirate, mentre l’Uboldese ha strappato un punto importante contro la Lentatese. La Salus Turate ha ottenuto una rocambolesca vittoria contro il Calcio Canegrate, allontanandosi dalla zona playout.

Nella Prima categoria il Tradate ha trionfato nel derby, mentre la Nuova Abbiate e il Rovellasca hanno concluso in pareggio. L’Sc United ha ottenuto un successo prezioso contro l’Accademia Inveruno.

La Seconda categoria ha offerto incontri equilibrati e ricchi di colpi di scena, con il Cistellum che ha pareggiato all’ultimo respiro contro il Figino Calcio, e il Bulgaro che ha messo ko la Cogliatese.

Infine, nella Terza categoria il Calcio Misinto ha dominato l’Unione Sportiva Olympic, mentre l’Airoldi ha ottenuto un pareggio amaro contro il Centro Gerbone.

26022024