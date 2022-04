x x

SARONNO – Arriverà davanti all’autorità giudiziaria, o almeno a caldo così ha detto la vittima, la lite avvenuta martedì pomeriggio alla Cassina Ferrara. Al momento sono ancora molti gli aspetti oscuri anche se i carabinieri della compagnia di Saronno intervenuti sul posto chiamati dai residenti hanno effettuato i primi accertamenti e le indagini vere e proprie sono ancora in corso. Cosa è successo esattamente? Una lite tra due stranieri entrambi di origine ecuadoriana. I due al momento non hanno reso note le motivazioni ma dovevano stare a cuore ad entrambi visto che prima si sono alzati i toni e poi dalle parole si è passati alle mani. L’aggressione fisica è stata violenta tanto che alcuni passanti hanno chiamato non solo i carabinieri ma anche un mezzo del pronto soccorso sanitario. L’ambulanza della Croce Rossa di Saronno è arrivata sul posto intorno alle 15,30 ed ha trovato un 37enne ferito e dolorante. E’ stato portato al pronto soccorso per le cure del caso. L’uomo ha anticipato di voler procedere per le vie legali contro l’aggressore che si era dileguato prima dell’arrivo dei soccorsi ma di cui la vittima conosceva le generalità.

