SARONNO – “La lista civica Obiettivo Saronno, e non solo, ha deciso di proporre la mozione di sfiducia, affinché il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli venga revocato dalla carica”. E’ il passaggio cruciale della nota inviata nella notte dalla lista civica ora d’opposizione che spiega con un breve testo le motivazioni che l’hanno spinta a questo passaggio.

Ecco il testo integrale

Durante la prima seduta del consiglio comunale votammo il consigliere Pierluigi Gilli nel ruolo di presidente del consiglio comunale, credendo fosse la persona più indicata per competenza ed esperienza. Valutammo nell’ex sindaco Ia persona più adatta, essendosi candidato per la prima volta quando metà del nostro gruppo consiliare era da pochi anni maggiorenne e l’altra metà troppo intenta a bere latte materno.

I fatti accaduti durante questo anno e mezzo di presidenza ci hanno mostrato una realtà ben diversa: ai singoli consiglieri comunali non sono stati garantiti i criteri di imparzialità e di neutralità, che dovrebbero ispirare l’attività del presidente, come ben descritto nel regolamento del consiglio comunale, oltre a non rispettare a volte termini e modalità operative contenute nel regolamento stesso.

Già a gennaio 2022 Obiettivo Saronno invitò, tramite pec, il presidente del consiglio comunale ad una più attenta e scrupolosa osservanza dei propri compiti e poteri. Purtroppo abbiamo dovuto constatare come tali consigli non siano stati considerati. Riteniamo, pertanto, questa modalità di ricoprire tale carica non in linea con le funzioni dettagliatamente normate dal regolamento del consiglio comunale, che ricordiamo essere espressione della volontà dei cittadini saronnesi.

Per questi motivi la lista civica Obiettivo Saronno, e non solo, ha deciso di proporre la mozione di sfiducia, affinché il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli venga revocato dalla carica, la quale verrebbe ricoperta dall’attuale vicepresidente del consiglio comunale Francesco Licata. Auspichiamo che la mozione venga votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali, quale segno tangibile di serietà e della volontà di agire per il bene dei cittadini, per l’interesse pubblico e nel rispetto della democrazia e della trasparenza.

