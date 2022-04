x x

Monticello SPA&FIT, oasi di relax dedicata alla cura del corpo e della mente a pochi chilometri da Milano, da anni punto di riferimento del benessere in Lombardia, si prepara alla stagione estiva. Un luogo ideale per godere dei benefici di un clima mite: immerso nel verde della natura, vanta ampi spazi esterni tra cui un Dehors dove rilassarsi, prendere il sole o semplicemente lasciarsi cullare dal relax. Le ampie vasche esterne, le purificanti saune e i bagni di vapore rilassanti completano l’offerta di benessere, e i diversi trattamenti corpo e viso con le variegate cerimonie di benessere consentono percorsi e trattamenti specifici di remise en forme in vista dell’estate.

In occasione della Festa della Mamma, Monticello SPA ha pensato a un ricco programma per l’intera settimana dal 2 all’8 maggio, con uno sconto del 30% sull’acquisto di due biglietti di ingresso (mamma/figlia-o, valido solo per acquisti effettuati all’interno della struttura). Durante la settimana verrà proposta la Cerimonia viso Rituale di giada, un self-treatment (auto-trattamento) con applicazione di crema idratante e utilizzo di face roller di giada, accompagnato da una particolare ventilazione per favorire l’assorbimento dei principi attivi. Nel corso di ogni giornata ci saranno diversi appuntamenti con il benessere e la bellezza: piccoli gesti che doneranno agli Ospiti presenti in struttura una pelle morbida, protetta, profumata e tonica, grazie alla distribuzione di crema idratante e solare, acqua aromatizzata alla lavanda e Cryo Gel.

Continuano anche nel mese di maggio gli appuntamenti con l’Aufguss Night: tutti i venerdì sera dalle 19:00 alle 23:30 un intenso e variegato programma di Aufguss, realizzato dai migliori maestri di cerimonia nazionali e internazionali, in collaborazione con AISA, associazione Italiana Sauna e Aufguss.

Inoltre, questa è la stagione ideale per parlare di remise en forme, concetto oggi più che mai legato ad un corretto stile di vita, che passa attraverso esperienze positive di wellness, allenamento fisico, attività motoria e alimentazione, tutti elementi presenti nell’offerta di Monticello SPA, per un’esperienza di benessere unica e autentica. Ecco allora consigliati in particolare alcuni trattamenti: massaggi drenanti e rilassanti e speciali novità come Choco scrub, uno scrub corpo dal sapore esotico con olio da massaggio al cocco e cacao in polvere per preparare la pelle al caldo sole estivo.

Quale luogo migliore dell’ampio dehors esterno di Monticello SPA&FIT per potersi rilassare e prendere il sole nelle prossime settimane? Per maggio un’altra novità: Aperi-SPA, un biglietto dedicato all’ingresso pomeridiano della domenica, in abbinamento ad un aperitivo da gustare con musica lounge di sottofondo ed una proposta food sfiziosa per godersi del tempo di qualità all’insegna del relax e del benessere, anche nel gusto. Il biglietto darà accesso alla struttura dalle 17:30 fino alla chiusura, prevista per la domenica alle ore 22:00.

“Siamo molto soddisfatti dell’andamento della struttura e dei numeri che stiamo registrando in questi primi mesi del 2022, in linea con quelli pre-Covid. Vedere i nostri clienti tornare numerosi è per noi fonte di grande soddisfazione. A loro, che ancora oggi scelgono la nostra struttura per il loro benessere, va il nostro ringraziamento”, dichiara Federica Atza, direttore di Monticello SPA&FIT.

Per scoprire tutte le esperienze e le offerte di Monticello SPA è possibile consultare il sito www.monticellospa.it.

MONTICELLO SPA & FIT

Monticello SPA è da anni un punto di riferimento del benessere in Lombardia, una location unica a pochi km da Milano, dedicata alla cura di corpo e mente.

5.000 metri quadrati dedicati al relax racchiusi in una struttura moderna. 7 vasche interne ed esterne, 16 ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, 15 Cerimonie di Benessere, oltre 40 tipi di massaggi e trattamenti corpo realizzati con prodotti esclusivi e di altissima qualità, 1.000 metri quadrati dedicati al fitness e al benessere del corpo.

Monticello SPA è partner di Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia nel cuore della Maremma toscana, ed è parte del gruppo Terme Italia.