BUSTO ARSIZIO – Robambolesco pareggio per l’Uboldese sul campo di Sacconago contro gli Amici dello sport, con la quale condivide le zone basse della graduatoria. Al 18′ una rimessa laterale si trasforma in un traversone per Berton che appostato in area insacca per i locali; nella ripresa al 8′ segna, con la complicità del portiere casa, Vernocchi su punizione. Avanti i bustocchi su rigore al 13′, è bomber Maugeri che ristabilisce l’equilibrio nel finale.

Amici dello sport-Aurora Cmc Uboldese 2-2

AMICI DELLO SPORT: Heinzl, Dell’Aera, Finato, Caccia P., Tirelli, Rorato, Caccia M., Caldiroli (18’ st Frontini), Berton, Nardone, Brusa (24’st Gomaa). A dispoizione Castiglioni, Rota, Pietracaj, Riccio, Reinado, Macchi, Fasani. All. Nigro.

AURORA UBOLDESE: Pasiani, Bernareggi, Bartucci, Vernocchi, Moneta (38’ st Ceriani), Raimondi, Alberti (18’ st Ndoye), Maiorano, Besati (28’ st Schulz), Niesi, Maugeri. A disposizione Lucca, De Benedittis, Banfi, Calini, Velocci, Montani. All. Tomanin.

Arbitro: Mattavelli di Lecco (Brambilla di Lecco e Ferretti di Varese).

Marcatori: 18’ pt Berton (C), 8′ st Vernocchi (U), 13’ Caccia M. (C) (rig.), 39’ Maugeri (U).

01052022