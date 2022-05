x x

BUSTO ARSIZIO – “Ho accettato questa sfida con grande entusiasmo. L’Italia C’è è un movimento politico aperto, riformista, inclusivo e trasversale ai partiti, che intende rigenerare la politica partendo dal basso, dai problemi concreti dei cittadini, valorizzando al massimo le esperienze di partecipazione civica sui territori. È un approccio che rappresenta perfettamente la mia idea di politica” afferma Giuseppina Lanza, Consigliera provinciale di Varese e consigliera comunale di Busto Arsizio, nominata Vice Coordinatrice provinciale di Varese di L’Italia C’è, movimento politico riformista e ambientalista.

“L’Italia C’è sta promuovendo un pacchetto di proposte innovative in tema di lavoro, ambiente e benessere dei cittadini. Su tutte, la settimana corta di lavoro – 4 giorni al posto di 5 a parità di stipendio – che garantirebbe al contempo una maggiore produttività e un miglior equilibrio tra lavoro e famiglia. Crediamo che il benessere della persona debba essere al centro dell’azione politica, a livello nazionale e locale. Lavoreremo per migliorare le politiche sociali, rendendole a misura di giovani, famiglie e anziani, i servizi pubblici e la qualità dell’ambiente, favorendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili” conclude Lanza.

