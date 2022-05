x x

SARONNO – “Facciamo una proposta differente: inglobare all’interno del parco Salvo D’Acquisto l’area di via Don Griffanti (dal civico 3 della stessa via, fino all’intersezione con via Pagani), compreso lo spazio previsto per i nuovi parcheggi. Facendo ciò sarebbe possibile allargare di circa 1/3 la superficie del parco, iniziando anche a Saronno il processo di depavimentazione e dando un piccolo ma importante segnale nella direzione di una riduzione del consumo di suolo, su cui l’Amministrazione Airoldi in campagna elettorale si era spesa”.

E’ la proposta che arriva da Azione dopo la recente richiesta di chiarimento del sindaco Augusto Airoldi a Regione Lombardia e Ferrovienord sui tempi di attuazione degli interventi sul comparto della stazione.

Il tema è quello “della “depavimentazione” – spiega Azione – ossia la pratica di ripristinare parte del suolo naturale rimuovendo strati impermeabilizzati come asfalto o calcestruzzo” In Europa se ne parla da anni, è ricompresa nel documento della Commissione Europea “Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo” del 2014 e a Milano l’Assessore Maran ne ha fatto uno dei cardini del suo incarico.

“Il dato di fatto è che Saronno è una delle città più urbanizzate d’Italia: come riportano i dati di Ambiente Saronno Odv, la nostra città è in cima alla classifica provinciale per consumo di suolo e si colloca al 18° posto tra i 1500 Comuni della Lombardia”. Da queste considerazioni arriva una richiesta per quanto riguarda via don Griffanti la cui riqualificazione è inserita nel protocollo tra Comune e Ferrovienord che ridisegnerà l’intero comparto e la zona dello scalo ferroviario. “L’intervento oggi previsto dall’Amministrazione prevede la realizzazione di alcuni posti auto tra aiuole verdi. Considerando però alcuni aspetti “di contesto”, ci chiediamo, come Azione Saronno se questa sia in effetti la soluzione migliore”.

Diverse le considerazioni fatte da Azione: “Via Don Griffanti è oggi una via con scarso traffico, utilizzata sostanzialmente come area di sosta, il parcheggio di piazza Mercanti è spesso solo parzialmente utilizzato. Il parco Salvatore D’Acquisto è un polmone verde che meriterebbe di essere ulteriormente valorizzato, visto che Saronno ha un grande bisogno di aree verdi di qualità all’interno del tessuto urbanizzato”.

Da qui nasce la proposta: “Inglobare all’interno del parco l’area di via Don Griffanti (dal civico 3 della stessa via, fino all’intersezione con via Pagani), compreso lo spazio previsto per i nuovi parcheggi. Facendo ciò sarebbe possibile allargare di circa 1/3 la superficie del parco, iniziando anche a Saronno il processo di depavimentazione di cui abbiamo parlato sopra e dando un piccolo ma importante segnale nella direzione di una riduzione del consumo di suolo, su cui l’Amministrazione Airoldi in campagna elettorale si era spesa”. E i vantaggi si annunciano innumerevoli: “L’impatto sulla viabilità sarebbe trascurabile, se non addirittura positivo, se: si mantenesse un percorso ciclopedonale in terra battuta in attraversamento del parco su quella che attualmente è via don Griffanti; si garantisse l’accesso da viale Rimembranze ai passi carrai oggi presenti su via don Griffanti; si realizzasse un collegamento ciclopedonale tra via Diaz e via Pagani all’interno del comparto FN”.

