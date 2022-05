x x

SARONNO – Le società saronnesi Amor Sportiva e Robur Saronno collaborano per il secondo torneo internazionale di calcio “Giuseppe Clerici”, per la categoria esordienti del 2009 e esordienti del 2010, che si svolgeranno rispettivamente il 15 e 22 maggio prossimo con il patrocinio del comune di Saronno.

Domenica 15 maggio, il torneo avrà inizio alle 9.30 e avrà sede nei due centri sportivi saronnesi. Nel centro sportivo Ugo Ronchi di via Colombo gareggeranno le squadre Torino Fc, Lr Vicenza, Ac Bellinzona, Fc Chiasso, Us Sassuolo, Fbc Saronno; nel centro Amor Sportiva di via Trento, invece, si scontreranno le squadre di Calcio Brescia, Uc Sampdoria, Us Alessandria, Fc Lugano, Bologna Fc 1909, Asd Amor Sportiva.

Al termine della giornata, si svolgeranno le premiazioni.

Sempre alle 9.30, al Centro Amor di via Trento, si svolgerà il torneo del prossimo 22 maggio, con le squadre Fc Lugano, Ac Bellinzona, Us 1913 Seregno Calcio, Pro Sesto 1913, Asd Amor Sportiva, Aurora Pro Patria 1919.

(foto d’archivio)

