SARONNO – SOLARO – Ultimo weekend di appuntamenti a Le Acacie di Lattuada che dallo scorso 18 maggio propone una mostra dedicata ai bonsai, in collaborazione con Bonsai do Groane e il patrocinio del comune di Solaro.

Non si tratta solo un’esposizione di magnifici esemplari, ma anche un evento che aiuta e guida lo spettatore all’interno dell’arte giapponese, con visite guidate, esperienze con la calligrafia giapponese e consigli utili e pratici per prendersi cura dei propri bonsai, grazie ad eventi, nel corso degli otto giorni. I prossimi appuntamenti da non perdere sono per sabato 25 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, sarà possibile chiedere consigli utili per i propri bonsai ai bonsaisti esperti del club Bonsai do Groane; non mancherà, inoltre, un’introduzione allo Shodo, l’arte della calligrafia giapponese, dalle 11 alle 11.20 e dalle 11.30 alle 11.50, sotto la guida di Sachiko Suzuki.

Nella giornata di domenica 26 maggio, invece, dalle 10 alle 13, spazio ad una dimostrazione di arte bonsai, da parte dell’esperto Gaetano Settembrini; alle 13, invece, la chiusura della mostra.

La mostra è visitabile da sabato 18 a sabato 25 dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 e domenica 26 maggio dalle 9 alle 13, nei vivai Le acacie di Lattuada: a Saronno, in via Giacomo Puccini 100, e a Solaro, in via Comasinella di Sotto.

(foto archivio: un precedente evento dedicato ai bonsai de Le Acacie di Lattuada).