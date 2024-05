Groane

GROANE – Facile immaginare lo stupore dei due agenti della polizia locale di Senago quando, nel corso di un normale pattugliamenti sul territorio, al quartiere Papa Giovanni, sono stati fermati di alcuni allarmati cittadini, che segnalavano la presenza di un serpente, che a loro dire si era infilato in una automobile posteggiata.

E’ ststo rintracciato il proprietari, gli agenti con tutte le cautele del caso hanno dato uno sguardo nell’abitacolo, e poi il rettile è stato individuato nel vano motore, era un esemplare di notevoli dimensioni, circa due metri. Alla fine, amche con l’aiuto dei cittadini, i vigili sono riusciti a recuperarlo sano e salvo, l’hanno messo in una scatolone e poi è stato appurato trattarsi di una comune biscia, specie autoctona e del tutto innocua. E’ stata liberata in un’area verde, per lei sicura, e lontano dalla case.

(foto archivio: in questa stagione non è poi così difficile imbattersi in qualche biscia)

25052024