SARONNO – Mattinata di passione per gli automobilisti saronnesi e del comprensorio. Stamattina a partire dalle 7,40 traffico bloccato e mezzi che procedevano a passo d’uomo a Saronno per il cantiere allestito tra via Marconi e via Stampa Soncino per la posa della fibra. Si tratta di inteventi programmati e svolti da Tim per cui sono state previste delle specifiche ordinanze che permettono di istituire sensi unici alternati. Il risultato però sono state lunghe code e rallentamenti tra via Roma, via Marconi, via Parini, via Miola, via Caduti Liberazione e via Milano.

Ad aggravare la situazione, intorno alle 9, quando il traffico stava scemando un incidente avvenuto in via Roma.

Diverse le proteste deli automobilisti bloccati in coda soprattutto alla luce del problema analogo registrato lunedì mattina. La paralisi di inizio settimana era dovuta alla grande affluenza di fedeli al centor islamico di via Grieg per la fine del Ramadan.

