Basket C Gold, l’Az Saronno stende la Gardonese

SARONNO – “Vinciamo noi, contro una Gardonese molto combattiva ed estremamente fisica. Partita speciale per tanti, ma specialissima per Cozzoli 5/6 dalla distanza e Quinti in aria di tripla doppio con le stoppate”: così i dirigenti della Az Robur Saronno raccontano la bella vittoria sulla formazione ospite al palasport “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo, sabato sera; per la seconda fase del campionato di C Gold.

Alla fine il punteggio recita 89-74 “e sono altri due punti in una fase di classificazione che ci consegna la possibilità di confermare all’ultima giornata il fattore campo al primo turno dei playoff” ricordano dalla Robur, soddisfatti per l’esito del match.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

08052022