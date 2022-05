x x

SARONNO – Mattinata bagnata per alcuni degli atleti in gara al stadio Colombo Gianetti. A “lavare” i campioni d’atletica non è stata la pioggia, minaccia ma alla fine non arrivata, ma… l’impianto d’irrigazione.

Già malgrado le gare previste nessuno ha pensato di spegnere il dispositivo che aziona gli irrigatori del campo da calcio che così si sono attivate durante le gare.

Ieri e oggi sono in corso a Saronno i campionati provinciali giovanili categorie ragazzi e cadetti. Le gare sono iniziate sabato alle 15 e sono proseguite oggi a partire dalle 9. In palio 50 titoli provinciali.

Insolito lo spettacolo per il pubblico e gli addetti ai lavori di vedere i getti d’acqua attivarsi “a sorpresa” e bagnare gli atleti oltre al manto erboso del Colombo Gianetti. La società si è ovviamente subito attivata per segnalare il problema all’Amministrazione comunale nella speranza che il problema potesse essere risolto.

