SARONNO – L‘assessore alla Rigenerazione urbana Alessandro Merlotti ha mantenuto fede al suo impegno coi saronnesi e con la città e puntuale stamattina alle 9 si è presentato nel quadrato azzurro del Matteotti per un intervento di pulizia e quattro chiacchiere coi residente dei quartiere.

L’invito è stato raccolto solo da Isa Borroni ma l’iniziativa non è saltata. C’è stato un mometno di confronto sul quartiere ed uno di pulizia. “Il tema non è pulire al posto del comune – rimarca Borroni – quando il momento di confronto e incontro sul quartiere e sulla città. Se poi ci si rimbocca le maniche anche meglio. Credo che si debba superare un po’ di delusione sulle difficoltà a trovare risposte concrete ma credo che siano occasioni da non perdere”.

E Merlotti? Con la consueta ironia ha commentato l’iniziativa sulla sua pagina Facebook: “Folla oceanica oggi al Matteotti, grande successo…c’eravamo io e Isa Borroni (grazie ancora Isa)…abbiamo fatto un po’ di pulizia e ragionato su altri temi di “urbanismo tattico” (aahhh!!), perchè è vero, “non c’è solo il Matteotti”. Ci rivediamo fra due settimane, domenica 22 maggio, alle 10, in piazza Ugo La Malfa: questa volta senza scopa e paletta.

