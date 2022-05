x x

CERIANO LAGHETTO – Il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, ha dato in questi giorni il “bentornati” in zona agli ultimi pastori, due giovani che ancora svolgono questa attività e che ogni anno tornano da queste parti con il loro gregge.

“Sono tornati come ogni primavera i pastori, dalla Val di Scalve nella Bergamasca fino a Ceriano Laghetto! La carica dei 500 tra pecore, agnellini, caprette e asini, guidati dall’immancabile Lupin, hanno raggiunto l’area del nostro Frutteto! Quest’anno la famiglia dei pastori si è allargata: oltre a Kristian e Ilaria, anche la dolcissima Martina, la pastorella più giovane d’Italia” ricorda Cattaneo.

(foto: Dante Cattaneo ha dato il benvenuto agli ultimi pastori. Oltre a Kristian e Ilaria, anche la piccola Martina)

