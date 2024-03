Eventi

GERENZANO – Domenica 17 marzo torna con la sua dodicesima edizione la Sagra del pane di Gerenzano, organizzata dall’associazione “I Colori di Gerenzano“, con il patrocinio del Comune.

Durante la tradizionale manifestazione benefica, sarà possibile acquistare agli stand disseminati per il paese un sacchetto di pane. Il semplice acquisto di un solo sacchetto contribuirà ad aiutare le famiglie in difficoltà: il ricavato della giornata sarà infatti donato alla Caritas parrocchiale di Gerenzano che, a sua volta, devolverà il guadagno alle famiglie più bisognose del paese (tramite la conversione in buoni spesa).

I punti di distribuzione in cui si potrà acquistare il pane saranno i seguenti: piazza De Gasperi, piazza XXV Aprile, via Fagnani e via Risorgimento. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo progetto benefico per contribuire a sostenere le famiglie meno fortunate.

(foto d’archivio)

