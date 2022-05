x x

GERENZANO – “Auguri frà Matteo!”: li ha rivolti l’oratorio San Filippo Neri di Gerenzano al religioso gerenzanese, volto ben conosciuto in paese; ed agli auguri di unisce anche la redazione de ilSaronno.

Scrivono i responsabili oratoriani: “Fra’ Matteo, tantissimi auguri! I migliori auguroni nel giorno del suo compleanno al nostro parrocchiano ed amico Fra’ Matteo Colzani. In questo giorno che la chiesa ambrosiana celebra la Madonna dei Fiori, patrona del nostro Seminario, non manchi la preghiera di affidamento del suo cammino vocazionale alla Vergine Santa, in vista dei voti solenni e degli ordini sacri”.

(foto: Fra’ Matteo Colzani)

11052022