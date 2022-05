x x

SARONNO – Azione riaccende il dibattito pubblico sulla scelta dell’Amministrazione Airoldi di rinunciare all’ampliamento del parcheggio di Saronno Sud.

La battaglia di Illva Saronno per difendere dalla concorrenza di Lidl la sagome unica del Disaronno.

Spostiamo l’alveo del Bozzente, la proposta per riuscire a bonificare i rifiuti della discarica.

Soccorritori e tutori dell’ordine in viale Santuario per un esagitato.

Domenica sciopero dei treni: trenord sconsiglia di viaggiare.

Studenti graci e spagnoli a Saronno, in Municipio.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn