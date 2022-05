x x

CARONNO PERTUSELLA – Ladro gentiluomo? Sì, ha rubato la bicicletta alla sua vittima ma gliene ha lasciata un’altra. Anche se, probabilmente, anch’essa rubata, al riguardo sono in corso accertamenti.

Il singolare episodio è avvenuto nella zona centrale di Caronno Pertusella: la foto della bici abbandonata sul posto, per cercare di trovare il legittimo proprietario, è stata pubblicata sui social ed anche su ilSaronno riproponiamo l’immagine, nella speranza che effettivamente il derubato riesca così a riaverla, ci sono infatti pochi dubbi che sia di provenienza furtiva.

(foto: l’immagine della bicicletta trovata sul posto da chi ha subito il furto della propria bici, che è invece svanita nel nulla)

12052022