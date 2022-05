x x

SARONNO – Evidentemente non è caduta nel vuoto la segnalazione venuta da molti tifosi del Fbc Saronno e rivolte al Comune, nelle ultime settimane, per indicare lo stato di sporcizia in cui versava la tribuna centrale dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi, sede di gioco dei biancocelesti, e dove i sedili non venivano puliti da mesi, rendendo praticamente impossibile sedersi senza sporcarsi i calzoni. Seggiolini letteralmente coperti di polvere e terra: la bella sorpresa per i supporter saronnesi, domenica scorsa in occasione dell’ultimo impegno del campionato di calcio di Promozione, l’incontro vinto 3-2 contro l’Accademia Inveruno, è stata quella di trovare seggiolini finalmente puliti.

Con la speranza che il “copione” si ripeta anche nella prossima stagione e che per potersi sedere allo stadio non servano più gli appelli sui giornali e che le pulizie nell’impianto siano effettuate con periodicità.

(foto: la tribuna centrale dello stadio comunale di via Biffi a Saronno)

