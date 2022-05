x x

CISLAGO – Sabato 14 maggio, alle 14.30, verrà inaugurato il percorso Fito Safari fotografico, si tratta di un’iniziativa organizzata in collaborazione con il Parco Pineta, che prevede la creazione di percorsi didattici, da svolgere in forma di gioco (“Libro game live”), tramite l’utilizzo di cellulari o dispositivi mobili.

In particolare, sul tratto cislaghese sarà organizzata una caccia fotografica con punteggio, mirata a riconoscere piante ed essenze. Il ritrovo per chi vorrà partecipare sarà all’inizio del percorso, presso il Parco del Bosco del Rugareto, nel parcheggio di via Maestri del lavoro. Per tutte le informazioni sull’evento si può consultare la sezione “eventi” della pagina Facebook @librogamelive.

(foto: fotografo amatoriale)

