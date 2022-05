x x

SARONNO – SOLARO – Scalzo e visibilmente malconcio stava camminando lungo via Valtellina cercando di raggiungere l’ospedale cittadino. Era così provato che ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno dato l’allarme facendo intervenire i carabinieri e un’ambulanza.

E’ la prima ricostruzione di quanto accaduto sabato mattina alle porte della Cascina Ferrara dove è stato soccorso un 36enne nordafricano. La vittima ha spiegato di essere stato aggredito nella vicina Solaro. Dolorante, malgrado fosse senza scarpe, ha cercato di raggiungere l’ospedale. In questo l’ha aiutato il personale del pronto intervento arrivato sul posto con una pattuglia della compagnia di Saronno. I soccorritori del Sos Uboldo gli hanno prestato le prime cure e l’hanno accompagnato all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso.

